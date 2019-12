Fans maken zich zorgen: Drake stuurt Billie Eilish ‘lieve’ berichtjes

Billie Eilish lijkt wel heel close te zijn met de 33-jarige Drake. In een interview met Vanity Fair vertelt de zeventienjarige zangeres dat de rapper haar regelmatig lieve berichtjes stuurt, hoewel ze elkaar nog nooit ontmoet hebben. Haar fans vinden zo’n band tussen een volwassen man en een minderjarige vrouw toch maar “creepy”.

Eilish zelf stelt de berichten van Drake wél op prijs: “Drake is de liefste gast waar ik ooit mee gesproken heb”, vertelt Eilish in het interview. “Ik heb hem alleen nog maar via berichtjes gesproken, maar hij is zó vriendelijk. En dat hoeft hij helemaal niet te zijn, begrijp je wat ik bedoel? Hij is op een plaats in zijn leven, waarin hij niet vriendelijk hoeft te zijn, snap je?”

Haar fans uiten hun bezorgdheid op sociale media met hilarische gif’s.

Me watching the billie eilish vanity fair interview, hearing her say drake is the nicest guy ever and that he texts her. pic.twitter.com/kpv7V6DPKh — merry kristen🎄 (@ksiebs_5204) 26 november 2019

Drake when Billie Eilish tells Vanity Fair they text all the time: pic.twitter.com/sjdHdR6bCq — Zach Meikle (@ZachInAmerica) 26 november 2019