Wout van Aert kijkt uit naar comeback op 27 december in Loenhout

Wout van Aert wil op 27 december aan de start staan van de Azencross in Loenhout. Dat maakte hij vandaag bekend op een persbabbel in Kortrijk. Van Aert kwam op 19 juli zwaar ten val tijdens de individuele tijdrit van de Tour in Pau. Hij liep daarbij een diepe vleeswonde in het rechterbovenbeen op en moest verschillende keren onder het mes. Eind juli mocht Van Aert het ziekenhuis verlaten. Sindsdien werkte hij stap voor stap aan zijn revalidatie.

“Ik ben heel blij dat ik de afgelopen maand qua herstel enorme progressie heb geboekt. Ik kan nu echt volledige trainingsschema’s afwerken en de belasting telkens opvoeren. Op dit moment heb ik soms wel wat reactie bij mijn crosstrainingen of bij het lopen. Er is dus nog wat werk aan de winkel maar ik zie het allemaal zeer positief in”, vertelde Van Aert. “Het moet dan ook realistisch zijn dat ik binnen een maand mijn rentree kan maken. Dat zal zeker niet in de beste vorm zijn maar het zal enorm veel deugd doen om er weer te staan. Ik zie het als een bonus dat ik het veldritseizoen dan al kan starten.”

Loenhout is de eerste cross van Wout van Aert. Meteen is het uitkijken naar wat volgt. “Het zal wijs zijn eerst eens af te wachten hoe ik Loenhout ga verteren alvorens al plannen te maken voor de nabije toekomst”, tempert hij de verwachtingen. “Ik wil ook nog eens benadrukken dat ik echt fysiek paraat moet zijn om door te gaan. Daarvoor overleg ik met onder meer dokter Toon Claes en kinesist Lieven Maesschalck. Ik kan al vrij intensief trainen. Ik reed onlangs zowat 125 kilometer zonder al te veel problemen. Er is bijna geen reactie meer. Ik heb het dan over fietsen op de weg. Crossen is echter meer belastend. We zien wel waar we uitkomen.”

Loenhout wordt het decor voor de rentree van Wout van Aert. “Het is niet één van de zwaarste crossen. Het kan er wel modderig zijn, maar er kan dan toch wel veel gefietst worden. Bovendien is het dichtbij huis. Loenhout is een veldrit waar ik steeds naar uitkeek. Dat is nu nog meer dan anders natuurlijk. Ik vertrek nu donderdag al naar Spanje samen met Sarah (De Bie, zijn vrouw). Dan vervoeg ik daar de ploegstage die plaats heeft van 11 tot 19 december.”

Er kwam deze week ook heuglijk nieuw vanuit de rechtbank. Van Aert werd vrijgesproken in de zaak met zijn ex-teammanager Nick Nuyens. “Dat was een heel grote opluchting. Dat nieuws deed me veel deugd. Weer iets dat achter de rug is. Ik kan me nu opnieuw concentreren op het veldrijden en het komende wegseizoen.”

bron: Belga