WB alpijnse ski – Thomas Dressen wint bij rentree jaar na crash

Precies een jaar geleden ging Thomas Dressen hard onderuit bij de afdaling in Beaver Creek. De Duitser scheurde de kruisbanden in zijn rechterknie en moest het hele seizoen revalideren. Alsof het zo moest zijn, stond hij op 30 november een jaar later bovenaan na de afdaling in Lake Louise, de eerste wedstrijd waar hij weer aan de start stond. Volgens coach Andreas Evers zit Dressen fysiek nog niet op 100 procent. De 26-jarige Duitser, in 2018 de winnaar van de beroemde afdaling van Kitzbühel, heeft ook nog pijn aan zijn meniscus.

Op de piste van Lake Louise dook Dressen twee honderdsten van een seconde onder de tijd van de Italiaan Dominik Paris, nadat hij vrijwel de hele afdaling langzamer was geweest. Specialisten als de Noor Kjetil Jansrud en de Oostenrijker Matthias Mayer beten zich daarna stuk op de tijd van de Duitser. De Zwitsers Beat Feuz en Carlo Janka werden op 0.26 derde.

De Noor Henrik Kristoffersen blijft na drie manches leider in de Wereldbeker. Hij heeft 13 punten voor op Dressen en op de Fransman Alexis Pinturault.

bron: Belga