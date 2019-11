WB alpijnse ski – Italiaanse Marta Bassino heeft eerste wereldbekersucces beet

De 23-jarige Italiaanse Marta Bassino heeft zaterdag de reuzenslalom in het Amerikaanse Killington (Vermont) gewonnen. Ze bleef haar landgenote Federica Brignone 26 honderdsten voor. Topfavoriete Mikaela Shiffrin moest voor eigen publiek op 29 honderdsten met de derde stek vrede nemen. De 17-jarige Nieuw-Zeelandse Alice Robinson, eind oktober winnares in Sölden, ging in de eerste run van de piste. Shiffrin blijft wel ruim aan de leiding in de wereldbekerstand. Na drie manches heeft ze al 112 punten voor op de Zwitserse Wendy Holdener. Brignone is op 115 punten derde. Ook in de Wereldbeker reuzenslalom is de 24-jarige Amerikaase leider. Brignone is op 15 punten tweede, Bassino op 18 punten derde.

Voor Bassino was het na vijf podiumplaatsen (1 keer 2e, vier keer 3e) de eerste wereldbekerzege.

bron: Belga