Verkiezingen Namibië – Regeringspartij van Namibië wint verkiezingen, maar verliest tweederdemeerderheid

De regeringspartij van Namibië heeft de nationale verkiezingen gewonnen, zo heeft de kiescommissie zaterdag bekendgemaakt, maar ze heeft voor de eerste keer sinds onafhankelijkheid haar tweederdemeerderheid verloren. SWAPO kreeg 56,3 procent van de stemmen achter zich, waarmee de partij 63 van de 96 zetels in het parlement verovert. Daarna volgt DTA, dat met 16,6 procent van de stemmen zestien zetels krijgt.

President Hage Geingob haalde bij de presidentsverkiezingen 56,3 procent en kan aan de macht blijven, maar zijn populariteit is duidelijk gedaald vergeleken met 2014, toen hij een score van 92 procent neerzette. Zijn eerstvolgende rivaal, de onafhankelijke kandidaat Panduleni Itula, kreeg 29,4 procent van de stemmen.

SWAPO is aan de macht in Namibië sinds het in 1990 onafhankelijk werd van Zuid-Afrika.

bron: Belga