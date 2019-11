UK Championship snooker – Titelverdediger O’Sullivan zonder frameverlies naar zestiende finales

Ronnie O’Sullivan (WS-2) heeft zich zaterdag in het Engelse York probleemloos voor de zestiende finales van het UK Championship geplaatst. De 43-jarige Engelsman verloor nog geen frame op dit UK. Na de Ierse amateur Ross Bulman moest in de tweede ronde ook de Chinees Tian Pengfei (WS-65) met 6-0 voor de bijl. “Ik probeerde het mezelf zo makkelijk mogelijk te maken”, reageerde “The Rocket”, die het met breaks van 71 en 106 naar zijn normen bescheiden hield. “Ik teer op mijn ervaring om het spelletje zoveel mogelijk te domineren. Maar zo makkelijk zal het niet altijd gaan. Hoe verder je in het toernooi komt, hoe zwaarder de tegenstand. Bulman is een rookie en moet nog aan de omstandigheden wennen, Tian is wel een heel goede speler, maar het is nu ook niet zo dat ik achtereenvolgens Higgins en Trump met 6-0 verslagen heb.” In de zestiende finales treft O’Sullivan de Thai Noppon Saengkham (WS-32). Die schakelde de Schot Antony McGill (WS-33) met 6-3 uit.

Kyren Wilson (WS-9) vorig jaar nog kwartfinalist, is er niet meer bij. Hij verloor met 6-5 Marco Fu. Die 41-jarige Hongkonger was in 2008 runner-up en in 2017 nog halvefinalist. Na een oogoperatie volgden twee slechte seizoenen en is “Cue-Man-Fu” naar de 57e plaats op de wereldranking getuimeld. Tegen Wilson vond hij net op tijd zijn vorm terug. Met breaks van 77, 62, 89, 56, 73 en 74 boog hij een 1-4 en 3-5 achterstand nog in winst om. De Chinees Li Hang (WS-41) is zijn volgende tegenstander.

Matthew Stevens (WS-43), toernooiwinnaar in 2003 en runner-up in 1998 en 1999, wist ook nog eens te verrassen. In een Welsh onderonsje versloeg hij Ryan Day (WS-22) met 6-5. Zijn volgende tegenstander komt uit de partij tussen Anthony Hamilton (WS-54) en James Cahill (WS-118).

.

bron: Belga