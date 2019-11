‘Sardienen’ protesteren met tienduizenden tegen Salvini in Firenze

In de Italiaanse staat Firenze zijn zaterdag duizenden mensen op straat gekomen tegen extreemrechts, en dan vooral tegen de voormalige Italiaanse vicepremier Matteo Salvini. De overwegend jonge protestbeweging, die de sardine als symbool koos, ontstond pas begin deze maand in Bologna en krijgt steeds meer mensen de straat op. Volgens de beweging zelf waren ze zaterdag met 40.000 betogers. De eerste manifestatie in Bologna lokte zowat 15.000 man naar buiten.

De beweging bestaat vooral uit studenten, jonge werkenden en gezinnen met kinderen. Vier jongeren startten de beweging als antwoord op Matteo Salvini, de ex-minister van Binnenlandse Zaken die volop campagne voert in de aanloop naar de regionale verkiezingen in het traditioneel eerder linkse Emilia-Romagna in januari. Eerder nam de rechts-populistische Lega van Salvini onverwachts al het bestuur van Umbria over, eveneens een links bastion.

Salvini wil nu ook Emilia-Romagna “bevrijden van het linkse juk” en gaat er prat op Italiaanse pleinen vol te krijgen met supporters. De jongeren wilden bewijzen dat ook zij pleinen vol aanhangers krijgen, en kozen de sardine als symbool, naar analogie met de gekende uitdrukking over sardienen in blik.

De voorbije twee weken kwam de beweging al een tiental keer op straat. In Modena kwamen een tiental dagen geleden zowat 7.000 mensen op straat.

