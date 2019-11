Roland Duchâtelet verkoopt Charlton Athletic

Roland Duchâtelet (73) heeft beslist de Engelse tweedeklasser Charlton Athletic te verkopen aan een groep uit Abu Dhabi. De club komt in handen van East Street Investments, zo staat te lezen op de teamwebsite. Duchâtelet nam Charlton begin 2014 over als onderdeel van een netwerk van buitenlandse clubs waartoe ook het Duitse Carl Zeiss Jena, het Spaanse Alcorcon en het Hongaarse Ujpest hoorden. De ondernemer stelde er onder anderen José Riga, Bob Peeters en Guy Luzon aan als trainer. Hij kwam al snel in aanvaring met de Engelse supporters, bij wie hij door zijn beleid allerminst geliefd was. Misnoegde fans organiseerden zelfs een protestmars in Sint-Truiden om het vertrek van Duchâtelet te vragen.

Eind 2017, na het aftreden van CEO Katrien Meire, liet Duchâtelet weten een overnemer te zoeken. Met East Street Investments is die nu gevonden.

“Wij willen Roland Duchâtelet, zijn team en de directeurs bedanken voor hun hulp bij het faciliteren van een snelle en vlotte verkoop”, luidt het op de website van The Addicks, die na een degradatie vorig seizoen opnieuw promoveerden naar de Championship. “Zij verlaten de club met een solide basis waarop we kunnen investeren en bouwen.”

De verkoop moet wel nog officieel worden goedgekeurd door de English Football League (EFL).

Bron: Belga