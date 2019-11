Proximus League – Henry en Mercier bezorgen OH Leuven tegen Lokeren winst

Oud-Heverlee Leuven heeft vrijdag de derde speeldag van de tweede periode in de Proximus League geopend met een zege tegen Lokeren. De wedstrijd aan Den Dreef eindigde op 2-1. Beide teams hielden mekaar de eerste periode stevig in de tang. Leuven begon enthousiast, maar Lokeren herstelde gaandeweg het evenwicht. Meteen na de koffie klom OHL dan toch op voorsprong, toen Thomas Henry (51.) een center van Mercier binnenkopte. De thuisploeg ging op dat elan door, en Xavier Mercier (65.) trapte even later via de paal de 2-0 binnen. Lokeren moest nu komen. Ryuta Koike (90.+1) pegelde in de extra tijd uit scherpe hoek de aansluitingstreffer binnen, maar daar bleef het bij.

OHL, dat de eerste periode won, komt in de tweede periode voorlopig op kop met zes punten. Lokeren (1 punt) blijft aanmodderen. Virton ontvangt zaterdag Westerlo, terwijl Lommel de verplaatsing naar Roeselare maakt. Union en Beerschot sluiten de speeldag zondag in het Dudenpark af.

Bron: Belga