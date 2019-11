Peruaanse oppositieleidster Fujimori na 13 maanden cel op vrije voeten

De Peruaanse oppositieleidster Keiko Fujimori heeft vrijdag, enkele dagen nadat het Grondwettelijk Hof haar vrijlating had bevolen, de gevangenis mogen verlaten. Ze zat inmiddels al dertien maanden in voorarrest in afwachting van een proces wegens witwaspraktijken. Op televisiebeelden was te zien hoe een lachende Fujimori, omringd door aanhangers en politie, bij het buitengaan van de vrouwengevangenis in Chorrillos haar echtgenoot kust. Fujimori, de 43-jarige dochter van oud-president Alberto Fujimori, zat sinds oktober 2018 in preventieve hechtenis op verdenking van witwaspraktijken in het kader van de kiescampagne van 2011. Volgens de openbaar aanklager had haar partij FP de presidentscampagne gefinancierd met witgewassen geld van het Braziliaanse miljardenbedrijf BTP Odebrecht, de spil in een corruptieschandaal.

Maandag stelde het Grondwettelijk Hof in Peru dat de politica moest worden vrijgelaten. De voorzitter van hof, Ernesto Blume, benadrukte dat de uitspraak niet betekende dat Fujimori onschuldig of schuldig is, maar dat het hof enkel oordeelt dat er geen enkele reden is om haar in afwachting van een proces vast te houden.

Eind oktober 2018 had rechter Richard Concepción Carhuancho nog gezegd dat er voldoende elementen wezen op de rol van Fujimori aan het hoofd van een crimineel netwerk en dat er sprake was van vluchtgevaar. De oppositieleidster wees indertijd de beschuldigingen van de hand en beweerde dat Concepcion Carhuancho en de openbaar aanklager geobsedeerd zijn door haar en haar politieke carrière willen fnuiken.

Indien ze wordt veroordeeld, riskeert Fujimori 10 tot 16 jaar cel.

bron: Belga