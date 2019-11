NBA – Anthony Davis en LeBron James leiden LA Lakers naar tiende zege op rij

De Los Angeles Lakers hebben vrijdagavond hun tiende opeenvolgende overwinning geboekt in de NBA. In het eigen Staples Center versloegen de Californiërs Washington met 125-103. Vedetten Anthony Davis (26 punten, 13 rebounds) en LeBron James (23 punten, 11 assists) waren de sterkhouders bij de thuisploeg. Ook Quinn Cook (17 ptn) en JaVale McGee (15 ptn, 11 rbs) hadden een ruim aandeel in de zeventiende zege voor de Lakers, die ook nog maar twee keer verloren en daarmee de best presterende ploeg zijn dit seizoen.

In de Western Conference hebben de Lakers een comfortabele voorsprong op Denver (13w, 3v), dat vrijdag niet in actie kwam. De LA Clippers staan derde. Zij verloren met 107-97 in San Antonio.

Milwaukee verstevigde zijn leidersplaats in de Eastern Conference. De Bucks wonnen onder aanvoering van hun Griekse sterspeler Giannis Antetokounmpo (33 ptn, 12 rbs) met 110-119 van Cleveland. Voor Milwaukee was het de zestiende zege in negentien wedstrijden.

Kampioen Toronto, tweede in de stand, haalde het met 83-90 van Orlando. Norman Powell tekende bij de Canadezen voor een persoonlijk record met 33 punten.

De beste schutter van de avond was Trae Young. Hij maakte liefst 49 punten, een evenaring van zijn persoonlijk record, voor Atlanta. Toch volstond dat niet voor de zege. De Hawks gingen na een verlenging met 105-104 onderuit in Indiana.

Ook het Sloveense toptalent Luka Doncic tekende voor een evenaring van zijn persoonlijk record. De 20-jarige small forward scoorde 42 punten voor Dallas tegen Phoenix. Hij was ook goed voor 11 assists en 9 rebounds. De Mavericks wonnen met 120-113 van de Suns.

