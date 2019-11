Meer dan 2.000 mensen op illegale raveparty in de bronnen van Spontin

Op de niet langer gebruikte site van de bronnen van Spontin in het Waalse dorpje Yvoir zijn zaterdagavond meer dan 2.000 feestgangers opgedoken voor een illegale raveparty. Dat meldt de burgemeester van het plaatsje. De autoriteiten laten begaan, maar hebben een akkoord met de organisatoren om de feestelijkheden zondagochtend om 8 uur stop te zetten. Het feestgedruis begon zaterdagochtend al en lokte heel wat volk. zaterdagnamiddag was er al 1.500 man aanwezig, zaterdagavond zijn dat er tussen de 2.000 en 2.500.

De politie gedoogt de raveparty, maar heeft wel een akkoord met de organisatoren om de het feest zondagochtend om 8 uur stop te zetten. Normaal gezien was het de bedoeling nog tot 18 uur door te gaan.

Als er na 8 uur nog verder wordt gefeest, gaat de politie wel over tot evacuatie van de site. De organisatoren moeten de site bovendien tegen 12 uur volledig in oorspronkelijke staat hebben hersteld.

De politie patrouilleert regelmatig, maar voorlopig verloopt alles relatief rustig. “Er zijn voorlopig geen klachten van omwonenden en er is zeer weinig geluidshinder, omdat de site vrij geïsoleerd is”, zegt de burgemeester van het plaatsje, Patrick Yvoir.

bron: Belga