Magistraat en speurder getuigen over Koninklijke Schenking: “Paleis kwam tussen in corruptiezaak”

Een oud-magistraat én een speurder getuigen dat het Koninklijk Paleis destijds ongeoorloofd is tussengekomen in een oude corruptiezaak, waarbij de Koninklijke Schenking bouwgronden verwierf. Dat meldt De Tijd vandaag op zijn website. Het paleis zou in 1979 de betrokken speurder aangemaand hebben om een hoofdverdachte vrij te laten. In het kader van het onderzoek naar de Koninklijke Schenking, ‘Immo Royal’, door De Tijd, VRT NWS, Knack en Apache, werd vandaag geschreven dat de Koninklijke Schenking in 2004 bouwgronden verkocht waarvan de oorsprong vragen oproept. Het gaat om gronden in een duinengebied in De Panne, waarrond in 1979 een groot corruptieschandaal was losgebarsten.

Niet zozeer de verkoop van de gronden roept vragen op, wel hoe ze ooit bij de Koninklijke Schenking zijn terecht gekomen. De onderzoeksjournalisten kwamen bij de Schenking zelf alleen te weten dat zij de bouwgronden verwierf op 17 juni 1974. Dat gebeurde bij de notaris die als eerste werd gearresteerd in het corruptieschandaal, in 1979, en die later ook is veroordeeld toen twaalf mensen terechtstonden in de zaak.

Een hooggeplaatste magistraat op rust heeft vandaag in een reactie aan De Tijd laten weten dat hij destijds al vernam van de toenmalige commissaris, die het onderzoek leidde, dat die was opgebeld door het paleis nadat in 1979 de betrokken notaris was gearresteerd. “Hij kreeg op zijn kantoor een schokkende telefoon van een zeer hooggeplaatste persoon van het het paleis om de notaris onmiddellijk vrij te laten”, vertelt de oud-magistraat. “Ik ben daar nooit mee naar buiten gekomen, tot nu, maar het is me wel mijn hele loopbaan bijgebleven omdat dit een ongeoorloofde tussenkomst was van het hoogste niveau in ons land.” Ook een speurder bevestigde die feiten aan De Tijd.

De woordvoerster van het Koninklijk Paleis, Rafike Yilmaz, laat in een reactie aan de krant weten dat “dit dossier dat 40 jaar oud is, niet gekend is bij de huidige medewerkers van het Paleis”. “Bijgevolg kunnen we niet helpen bij het verkrijgen van bijkomende informatie.”

bron: Belga