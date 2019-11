Loting EK 2020 – Cherchesov blijft positief ondanks lastig speelschema: “Twee keer min geeft plus”

De Russische bondscoach Stanislav Cherchesov had zijn humor niet verloren, ondanks het feit dat zijn land het EK moet beginnen tegen België en de groepsfase eindigt met een verplaatsing naar Denemarken. “Onlangs hebben we nog tegen België gespeeld en nu zitten we weer in dezelfde groep. Uit dat laatste duel heb ik vooral geleerd dat wij minder doelpunten moeten slikken. Daarvoor moet er meer balans in ons spel komen, het gaat niet zozeer om meer verdedigend te spelen. Dat zat er bij ons in die vorige wedstrijd niet in. In de openingswedstrijd spelen we meteen tegen België, toch wel de groepsfavoriet, en dat is meteen al een minpunt. Vervolgens eindigen we met een wedstrijd in Denemarken en dat is evenzeer negatief. Maar ik heb geleerd dat twee keer min, een plus oplevert”, vertelde hij in de Romexpo.

De loting leverde Finland als derde tegenstander op. “Over Finland kan ik weinig zeggen, want ik moet toegeven dat ik hen de laatste tijd niet veel heb zien spelen. Maar ze hebben zich gekwalificeerd en dus verdienen ze hier te staan. Het merendeel van hun spelers zit bij buitenlandse clubs en dat maakt hun nationale elftal sterker.”

Bij gebrek aan Deense journalisten daagde Age Hareide niet op in de mixed zone. In het flashinterview liet hij duidelijk verstaan tevreden te zijn met Finland als tegenstander. “Anders was het Wales geweest en we hebben al tegen hen gespeeld in de Nations League”, vertelde de Deense bondscoach. “Tegen debutanten is het altijd leuk. Denen weten hoe ze moeten feesten en dat zal dus iets geven in Kopenhagen. Denemarken houdt echt van voetbal. Het belangrijkste is dat de fans achter hun team staan en een schitterende atmosfeer creëren.”

bron: Belga