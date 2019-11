Loting EK 2020 – Bondscoaches ‘groep des doods’ zijn unaniem: “Zullen tot uiterste moeten gaan”

Frankrijk, Duitsland, Portugal en een nog te bepalen vierde land (Bulgarije, Hongarije, IJsland of Roemenië) zijn aan zet in de loodzware EK-poule F. De Franse bondscoach Didier Deschamps voorspelt dat zijn team meteen bij de les zal moeten zijn. Zijn Duitse collega Joachim Löw noemt het een “geweldige groep”. “Dit is de ‘groep des doods’, maar dat moeten we aanvaarden”, sprak Deschamps. “We zullen dus klaar moeten zijn om er onmiddellijk in te vliegen. Het kon beter, maar het is nu zo. Dit is een heel stevige poule.”

“Elk team zal in deze groep tot het uiterste moeten gaan”, vervolgde Löw. “Alleen wie zich helemaal geeft, zal doorstoten. Ik kijk er geweldig naar uit.”

De Portugese bondscoach Fernando Santos sprak nadien van “een poule die niemand wilde”. “Moet ik nog zeggen dat we in een moeilijke groep zitten? Duitsland en Frankrijk zijn altijd favoriet om het toernooi te winnen, al hebben wij ook onze kansen. In 2016 sloegen we toe wanneer niemand het dacht.”

Frankrijk won zijn kwalificatiepoule, maar de wereldkampioen was bij de loting geen reekshoofd. Duitsland won zijn voorrondepoule voor Nederland, Portugal stootte als tweede door na Oekraïne.

bron: Belga