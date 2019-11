Loting EK 2020 – Bondscoach Martinez wil organisatorisch verstandige keuzes maken

De Rode Duivels voetballen volgend jaar op het EK in groep B tegen Rusland, Denemarken en Finland. Bondscoach Roberto Martinez kijkt uit naar de start van het toernooi, maar toont zich in zijn gekende stijl voorzichtig. Organisatorisch wil de T1 verplaatsingen graag tot het minimum herleiden. De Russen kennen de Duivels nog van in de kwalificaties, maar Denemarken en debutant Finland zijn onbekendere tegenstanders. “Finland doet me een beetje denken aan Panama op het WK”, verklaarde Martinez zaterdag na de loting in de Roemeense hoofdstad Boekarest voor de micro van Sporza. “Het wordt voor de spelers de eerste keer op een groot toernooi, ze zullen zich dus dubbel plooien. We moeten de ervaring van tegen Panama gebruiken. Denemarken volgen we al lang. De Denen overleefden een pittige kwalificatiepoule met onder meer Zwitserland en Ierland en hebben dus iets in hun mars. Met Christian Eriksen en doelman Kasper Schmeichel hebben ze spelers die het verschil kunnen maken.”

Het team van Martinez opent zijn toernooi op 13 juni met een wedstrijd in Sint-Petersburg tegen Rusland. Op 18 juni wacht het duel tegen Denemarken in Kopenhagen. Op 22 juni moet België weer naar Sint-Petersburg voor het treffen met Finland.

“Ons speelschema is dus niet ideaal en geen cadeau”, aldus Martinez. “We zullen ons hieraan moeten aanpassen om organisatorisch alles te regelen. We moeten een verstandige keuze maken en zo min mogelijk tijd in een vliegtuig doorbrengen. Een kamp in Sint-Petersburg is een optie. Maar waar we ook voetballen, ik hoop dat de fans ons zullen volgen en steunen.”

