London Bridge – Politie geeft identiteit vrij van verdachte steekpartij

De man die vrijdag in Londen twee mensen doodstak, is door de autoriteiten geïdentificeerd als de 28-jarige Usman Khan. “Dit individu stond bij de autoriteiten bekend en werd in 2012 veroordeeld wegens aan terrorisme gerelateerde misdrijven”, verklaarde Neil Basu, hoofd van de Britse antiterreurpolitie, in een mededeling. “Hij werd in december 2018 onder voorwaarden vrijgelaten uit de gevangenis en het is nu zaak om te onderzoeken hoe hij deze aanval heeft kunnen uitvoeren”, luidde het. Basu voegde er voorts aan toe dat de twee dodelijke slachtoffers een man en een vrouw zijn. Drie andere personen – twee vrouwen en een man – raakten gewond en liggen nog altijd in het ziekenhuis.

bron: Belga