London Bridge – Dader had banden met “islamistische terreurorganisaties”

De man die vrijdag in Londen twee mensen doodstak, stond gekend bij de politie en had banden met “islamistische terreurorganisaties”. Dat meldt het Britse persagentschap Press Association onder aanhaling van een bron binnen de veiligheidsdiensten. Bij de aanval raakten ook drie mensen gewond. De dader werd nadien door de politie doodgeschoten. De Britse regering hield vrijdagavond een crisisberaad. Volgens Britse media was de verdachte in het verleden al veroordeeld wegens terrorisme en zat hij tot ongeveer een jaar geleden in de cel. Hij werd vrijgelaten met een elektronische enkelband en stond onder toezicht. De krant The Times meldt voorts dat de man in de Fishmongers’ Hall, een gebouw aan de London Brigde, een conferentie van de Cambridge universiteit bijwoonde over de rehabilitatie van gedetineerden. Hij zou er onder andere mee hebben gedreigd het gebouw op te blazen, aldus nog The Times.

Bron: Belga