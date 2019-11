Jupiler Pro League – Vanaken kopt Club voorbij Moeskroen

Club Brugge heeft zaterdag zijn leidersplaats nog wat verstevigd met een 1-0 overwinning tegen Moeskroen. Hans Vanaken maakte het enige doelpunt van de partij in de 19e minuut. De Gouden Schoen kopte een assist van Siebe Schrijvers binnen. Vanaken had net voor de rust de kans om er een tweede bij te doen, maar zag zijn penalty gepakt door Vaso Vasic. Club domineerde de wedstrijd, maar kon niet al te veel kansen creëren tegen een goed georganiseerd Moeskroen dat diep inzakte. Krepin Diatta en Ruud Vormer kwamen allebei dichtbij een doelpunt, maar vonden net zoals Vanaken, Vasic op hun weg. Langs de andere kant was een goede ingreep van Dilon Mata nodig om een doorgebroken Fabrice Olinga van een schot te houden.

Jelle Vossen mocht na 71 minuten David Okereke vervangen en maakte zo zijn eerste minuten voor Club sinds de wedstrijd in Oostende op 10 augustus.

bron: Belga