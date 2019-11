Jupiler Pro League – Sint-Truiden zegeviert in Limburgse derby

Sint-Truiden heeft Genk zaterdag een nieuwe tik uitgedeeld na een 1-2 zege in de Limburgse derby. Nicky Hayen wint zo zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer, na het ontslag van Marc Brys. Genk blijft voorlopig negende in de stand en ziet STVV naast zich komen, op zes punten van de zesde plaats. Genk begon sterk aan de wedstrijd en kon al na zes minuten op voorsprong komen, maar Casper De Norre plaatste zijn schot niet goed. In de negende minuut was het wel raak voor de thuisploeg. Een poging tot schot van Ianis Hagi werd door Mbwana Samata met het hoofd in doel verlengd. Lang duurde de Genkse vreugde niet, want na 17 minuten werkte Yohan Boli een voorzet van Alexandre De Bruyn proper af. In de 40e minuut draaide Sint-Truiden de rollen helemaal om. Yuma Suzuki was net op tijd om een voorzet van Jordan Botaka voor de neus van Gaëtan Coucke binnen te koppen.

De landskampioen zette alles op alles in de tweede helft, maar geraakte ondanks de druk niet meer voorbij Daniel Schmidt. De Japanse doelman had in de slotfase nog een geweldige redding in petto op een kopbal van Paul Onuachu.

bron: Belga