Jaarlijkse Schrijfmarathon van Amnesty International van start in Antwerpen

In Antwerpen is zaterdag de jaarlijkse Schrijfmarathon van Amnesty International van start gegaan. Nog tot en met 31 december trekt de mensenrechtenorganisatie op tour om geïnteresseerden brieven en kaartjes te laten schrijven om mensen te steunen die in nood verkeren omdat hun mensenrechten worden geschonden. Deelnemers kunnen brieven schrijven om machthebbers overal ter wereld op te roepen te stoppen met de schendingen, of ze kunnen solidariteitskaartjes schrijven naar de slachtoffers zelf. De Schrijfmarathon is zowat de grootste mensenrechtencampagne ter wereld, met vorig jaar nog zes miljoen boodschappen die werden verstuurd. Het is de zesde keer dat het internationale initiatief van Amnesty International ook in Vlaanderen wordt georganiseerd. Na een halve dag waren op het startevent in Antwerpen, bij de Karel de Grote Hogeschool aan de Groenplaats, al 1.400 brieven en kaartjes geschreven.

Er kwamen zaterdag ook enkele voormalige slachtoffers getuigen over de impact van de campagne op hun eigen leven. Zo was er de Nigeriaan Moses Akatugba, die in zijn land als 16-jarige eerst werd gefolterd en vervolgens ter dood werd veroordeeld voor het stelen van gsm’s. Na honderdduizenden brieven naar de Nigeriaanse machthebbers, kreeg de jongeman alsnog gratie.

Tijdens deze editie ligt de nadruk op jongeren van wie de mensenrechten werden geschonden. Zo roept Amnesty International op om twee twintigers te steunen die als reddingswerkers actief waren op het Griekse eiland Lesbos om vluchtelingen en migranten te helpen die zich in bootjes over de Middellandse Zee waagden. Ze riskeren daarvoor 25 jaar cel. “Mensen die een brief of kaartje willen schrijven, krijgen bij het binnenkomen uitleg over alle personen die we dit jaar steunen en kunnen dan beslissen voor wie ze iets schrijven, al kunnen dat natuurlijk ook meerdere personen zijn”, geeft Lore Van Welden van Amnesty International aan.

