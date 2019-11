Grootste Spaghettislag van Brussel Helpt zamelt meer dan 45.000 euro in voor DoucheFLUX

De Grootste Spaghettislag ter Wereld van Brussel Helpt heeft dit jaar 45.303 euro ingezameld voor daklozenorganisatie DoucheFLUX. De jaarlijkse benefietactie van de Brusselse nieuwszender Bruzz lokte bijna 3.200 spaghetti-eters naar 65 plaatsen in de hoofdstad. Op zowat 65 plaatsen in de hoofdstad werd vandaag/zaterdag spaghetti gemaakt en gegeten ten voordele van DoucheFLUX, een organisatie die onder meer douches, lockers en wasdiensten aanbiedt voor dak- en thuislozen. Dat leverde – samen met de bijdrage van een aantal bedrijven, scholen en andere gulle schenkers – 45.303 euro op, maakten Vlaams minister van Brussel Benjamin Dalle (CD&V) en zijn Brusselse collega van Begroting Sven Gatz (Open Vld) zaterdagavond bekend. Het uiteindelijke bedrag kan nog oplopen.

DoucheFLUX-directeur Laurent D’Ursel is een tevreden man. “Wellicht kunnen we nu eindelijk een halftijdse verpleegster in dienst nemen”, reageerde hij aan Bruzz. “Onze bezoekers hebben die hard nodig.”

Ook marketingdirecteur bij Bruzz Ineke Le Compte is tevreden. “Er waren niet alleen meer spaghetti-eters, 65 locaties is ook veel meer dan de 43 van vorig jaar.”

bron: Belga