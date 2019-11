Gepeperde rekening voor doodrijden van reuzenschildpad op Galapagoseilanden

Op de Galapagoseilanden heeft een busbestuurder een zware boete gekregen omdat hij met zijn voertuig een schildpad had doodgereden. Dat hebben de milieubeschermingsautoriteiten van de eilandenarchipel in de Stille Oceaan vrijdag gemeld. Bij het ongeval, dat zich voordeed op 21 november, werd het schild van de reuzenschildpad gedeeltelijk verpletterd, luidt het. Het ging om een vrouwelijk exemplaar van de schildpaddensoort Chelonoidis porteri, een beschermde en met uitsterven bedreigde soort. De bestuurder van de autocar kreeg een gepeperde rekening in de bus van 11.347,20 dollar, omgerekend ongeveer 10.298 euro.

Op de afgelegen Galapagoseilanden, die sinds eind jaren zeventig tot het wereldnatuurerfgoed van Unesco behoren, ontwikkelde zich door de eeuwen heen een heel bijzondere flora en fauna. Onder de soorten die er voorkomen, zijn onder andere zeeleguanen, galapagoslandleguanen en darwinvinken. Daarnaast leven er ook meer dan tien ondersoorten van schildpadden, vaak slechts op één van de eilanden van de archipel op zo’n 1.000 kilometer voor de kust van Ecuador. Charles Darwin bezocht de eilanden in 1835. Veel van zijn denkwerk over het ontstaan van de soorten kwam hier vandaan.

Bron: Belga