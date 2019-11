“Ethische kloof tussen kleine en grote banken groeit”

Kleine banken doen het duidelijk beter op vlak van ethisch beleid dan de grote banken. Dat blijkt uit de vijfde Bankwijzer van de ngo FairFin. “Ze nemen engagementen die vaak duidelijker zijn en met minder uitzonderingen op de principeverklaringen”, luidt het. De onderzoekers van FairFin lichtten het beleid van negen banken – Argenta, Belfius, BNP Paribas, Deutsche Bank, ING, KBC, Triodos, Van Lanschot en vdk bank – door en beoordeelden ze op tien thema’s: klimaatverandering, natuur, mensenrechten, arbeidsrechten, wapens, belastingen, bonussen, transparantie, corruptie en gender.

Net zoals bij de vorige Bankwijzers blijft Triodos de lijst aanvoeren, met een score van 85 procent. Sterkste stijger is Argenta (61 procent). “Ze boekte een flinke vooruitgang, vooral op klimaat, arbeidsrechten en transparantie”, klinkt het. De bank belandt zo op de derde plaats na vdk bank (62 procent).

“Niet toevallig vormen kleine banken de top drie. Ze nemen engagementen die vaak duidelijker zijn en met minder uitzonderingen op de principeverklaringen”, zegt FairFin. “Deze drie banken zijn ook niet beursgenoteerd en betalen weinig of geen bonussen. Dat zorgt voor minder focus op winstmaximalisatie op korte termijn, en meer aandacht voor maatschappelijke verantwoordelijkheid.”

Behalve Van Lanschot (59 procent) zijn alle andere banken die onder de loep zijn genomen volgens de Bankwijzer gebuisd. FairFin hekelt met name het beleid van Belfius (38 procent). De bank doet “weinig moeite om haar beleid op te poetsen”, luidt het. “Op heel wat thema’s communiceert de bank niet of nauwelijks over haar investeringsbeleid. Zeker van een bank die in handen is van de overheid, en gered is met belastinggeld, verwachten we meer aandacht voor maatschappelijke impact.”

Fairfin merkt voorts op dat het thema klimaat langzaam aan hoger op de agenda komt bij de banken. “Bijna alle banken zetten stappen vooruit. Ze hanteren daarbij gedeeltelijke beperkingen voor de financiering van vooral steenkool”, zeggen de onderzoekers. “Langs de andere kant toont praktijkonderzoek aan dat de investeringen in fossiele brandstoffen nog steeds extreem hoog zijn en in sommige gevallen zelfs nog stijgen. BNP Paribas (38 procent in de Bankwijzer, red.) investeerde tussen 2016 en 2018 44,5 miljard euro in fossiele brandstoffen. ING (49 procent, red.) investeerde 22,3 miljard euro in gas, olie of steenkool.”

Bron: Belga