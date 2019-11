We geven gemiddeld 444 euro te veel uit aan de feestdagen

De feestdagen zijn voor iedereen een dure periode. Of je nu veel of weinig te besteden hebt, al die cadeautjes en diners vallen niet bepaald goedkoop uit. Het is dan ook belangrijk dat je op voorhand een budget bepaalt voor jezelf om tijdens de eindejaarsperiode uit te geven en dat je je daar ook aan houdt.

Makkelijker gezegd dan gedaan, zo blijkt uit een onderzoek van Yelp voor OnePoll. Uit een rondvraag bij 2.000 Amerikanen blijkt dat we ons budget vaker niet dan wel respecteren.

Schulden

Tijdens de feestdagen wil je voor iedereen die telt in je leven een cadeautje kopen. Kinderen, ouders, collega’s, vrienden, je partner… Het kan niet op. Om van de etentjes en andere activiteiten nog maar te zwijgen. Hoewel de kosten van al die dingen apart wel lijken mee te vallen, loopt het totaalbedrag al snel hoog op. Uit de enquête van Yelp blijkt dat we gemiddeld 444 euro meer uitgeven aan de feestdagen dan we oorspronkelijk hadden gepland. Op zich geen ramp natuurlijk, ware het niet dat 28% van de ondervraagden zelfs schulden maakt tijdens de feestperiode. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat voor de helft van de deelnemers de eindejaarsperiode de meest stressvolle tijd van het jaar vertegenwoordigt. Gelukkig kan het ook anders: we geven je graag wat tips die je helpen om dit jaar minder uit te geven tijdens de feestdagen, waardoor jij je minder op de financiële kant hoeft te focussen.

Bespaartips

Lijstje

Maak een lijstje met daarop alles wat je in huis moet halen voor de feestdagen. Denk niet alleen aan cadeautjes, maar ook aan versiering, een kerstboom, eten… Schrijf alles gedetailleerd op en vergeet niet om de prijs erbij te vermelden. Op die manier is het makkelijker om het overzicht te behouden en weet je precies hoeveel je kwijt zal zijn aan de eindejaarsperiode. Zie je tijdens het opstellen van het lijstje dat de kosten te hoog oplopen? Maak dan aanpassingen zodat alles wél binnen je budget past. Een cadeau van 20 euro kan net zo leuk zijn als een van 50 euro.

Tijd in plaats van spullen

We hebben al snel de neiging om erg materieel ingesteld te zijn wat betreft cadeaus, maar dat hoeft niet per se zo te zijn. Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om eens een ervaring cadeau te doen. Plan bijvoorbeeld een nachtje kamperen in het bos met je lief of ga je moeder een namiddag helpen in de tuin. Zo kunnen jullie samen wat tijd doorbrengen en dat is vaak leuker – en noodzakelijker – dan spullen.

Plannen

Vaak gebeurt het dat we tijdens de feestdagen als een kip zonder kop winkel in, winkel uit rennen om toch nog maar alle cadeautjes op tijd bij elkaar te krijgen. Dat is niet alleen stressvol, maar de kans is groot dat je ook meer geld uitgeeft omdat je in paniek geraakt. Daarom is het een goed idee om al tijdens het jaar je ogen en oren open te houden. Doe je je beste vriendin altijd een plezier met een mooie vintage vondst? Kijk dan regelmatig rond op rommelmarkten en aarzel niet om al in juni haar kerstcadeau te kopen. Op die manier heb jij minder stress en verdeel je de kosten ook nog eens over het jaar.