Villo lanceert 1.800 elektrische stadsfietsen in Brussel

De eVillo, de elektrische variant op de stadsfietsen van Villo, is sinds vrijdag beschikbaar in Brussel. Verdeler JCDecaux plant meteen 1.800 elektrische hybride deelfietsen neer in de hoofdstad. Opvallend is dat de fietsen enkel gebruikt kunnen worden met een persoonlijke draagbare batterij.

De komst van de eVillo werd al verwacht in de zomer van 2019, maar de nieuwe technologie zorgde voor vertraging. Sinds vrijdag staan er 1.000 nieuwe eVillo’s in de Brusselse straten zaterdagnacht kwamen daar nog eens 800 elektrische deelfietsen bij. Zo zullen er 1.800 eVillo’s zijn op een totaal van 5.000 fietsen.

Eigen batterij

De nieuwe eVillo oogt strakker en moderner dan de oude versie, maar weegt nog even veel. Het verschil zit hem in de batterij. Die moet door de gebruiker zelf vastgeklikt worden. En om een batterij te krijgen, is er een ‘elektrisch abonnement’ van 4,15 euro per maand bovenop het vaste abonnement op Villo. De abonnee krijgt de draagbare en herlaadbare batterij dan persoonlijk toegestuurd. Wie zijn batterij kwijtraakt en een nieuwe wil, moet 150 euro waarborg betalen.

De batterij is compact, zodat die in een handtas meegenomen kan worden. De gebruiker kan hem via een USB-C-poort opladen in 2 uur en de batterij is zelfs bruikbaar als powerbank. Dankzij de batterij krijgt de hybride eVillo tot aan de grens van 25 km per uur extra elektrische kracht om de Brusselse heuvels te bedwingen. De autonomie wordt op 8 tot 10 kilometer geschat.