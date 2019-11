SpaceBakery wil brood bakken op Mars

Onderzoeksconsortium SpaceBakery gaat binnenkort in hightechcontainers op zoek naar manieren om de voedingswaarde, de duurzaamheid en het efficiënt gebruik van energie verder te verbeteren om brood in meer uitdagende omgevingen te produceren. De bevindingen zullen een bijdrage leveren aan de optimalisatie van onze voedselproductie op aarde en op Mars, wanneer de eerste bemande missies gelanceerd worden.

Het onderzoek start op 1 januari volgend jaar en zal tweeënhalf jaar duren. De ultieme uitdaging voor het SpaceBakery-project is om brood bakken op Mars mogelijk te maken, maar op de korte termijn wordt eerst de optimalisatie van de groei van tarwe beoogd en het gebruik ervan in bakkerijproducten. “De obstakels op Mars zijn sterk gerelateerd aan de uitdagingen die op ons afkomen door de klimaatverandering: een tekort aan water, het optimaal gebruik van meststoffen en de beste kwaliteit bekomen met een minimum aan resources”, vertelt Filip Arnaut, R&D-directeur bij Puratos.

Gesloten omgeving

Het onderzoek wordt uitgevoerd in vier aaneengesloten containers, in het hoofdkantoor van Puratos in Groot-Bijgaarden. Daarin wordt vertrokken van een gesloten omgeving die volledig onder controle is. Dat is het soort omgeving die ook nodig zal zijn op Mars, omdat het er anders niet mogelijk is om planten te laten groeien. In de containers zal via sensoren gemeten worden wat de planten op elk moment nodig hebben. Met die data kunnen dan algoritmes ontwikkeld worden om de planten optimale nutriënten te bieden. Het consortium bestaat uit zeven Belgische organisaties, waaronder de universiteiten van Hasselt en Gent, en Flanders’ Food. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) van de Vlaamse overheid steunt het onderzoek met een subsidie van 4,5 miljoen euro.