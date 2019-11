Pendelaar Johannes verklapt: “De combinatie van sporten en geen smartphone bij de hand hebben geeft me rust”

Elke week deelt Metro, samen met een pendelaar, de leukste lifestyletips met jou. Deze keer is het de beurt aan project manager en content specialist Johannes Huysmans (28) uit Gent.

Op welke tweedehandsaankoop ben je het meeste trots?

Om eerlijk te zijn koop ik zelden nieuwe dingen, alleen in januari en juli tijdens de solden ga ik meestal één dag winkelen en alles kopen wat ik nodig heb. Onlangs heb ik wel een tweedehandsfiets gekocht waar ik elke dag dankbaar gebruik van maak. Een aantal jaar geleden kocht ik ook mijn opa’s Chrysler VT Cruiser over, maar die heb ik verkocht toen ik van werk veranderd ben en geen auto meer nodig had. Het was bovendien een diesel en daardoor mocht ik Gent zelfs niet meer binnenrijden – niet bepaald handig.

Welk restaurant doet je watertanden?

Ik ga niet zo vaak uit eten, eigenlijk alleen voor speciale gelegenheden. De Revue aan de Nederkouter in Gent vind ik in dat geval wel een aanrader. Dat restaurant ligt in het centrum van de stad, maar toch is het heel gezellig. Als je de trap naar beneden neemt, kan je zelfs eten langs de Leie. Ik kies meestal voor iets wat ik thuis niet snel zou eten, zoals biefstuk of vis. Een spaghetti zal je mij op restaurant niet zien bestellen.

Wat moeten mensen zeker bezoeken in Gent?

Cinema Studio Skoop in Zuid. De filmzaal bestaat nu vijftig jaar en toont net zoals de Sphinx alternatieve films. Het is er erg gezellig, kleinschalig en ook nog eens veel goedkoper dan in de grotere cinema’s. Helaas staat de locatie nu te koop en ik vrees dat de volgende eigenaar er iets anders mee zal willen doen.

Wie geeft je inspiratie?

Ik ben fan van cartoonisten als Lectrr, maar mijn favoriet is John Holcroft. Zijn illustraties zijn heel grafisch en spreken voor zich, er komt amper tekst aan te pas.

Welke film zou je aanraden op een regenachtige zondagnamiddag?

‘Mommy’ van Xavier Dolan is een van mijn favorieten. De film vertelt het verhaal van een onhandelbare puber, Steve, en zijn moeder. Hij kan erg gewelddadig uit de hoek komen, totdat hun nieuwe buurvrouw hem op het rechte pad brengt. Wat ik vooral opvallend vond, is dat de beeldverhouding zich aanpast aan Steves gemoedstoestand. Voelt hij zich goed, dan zie je als kijker alles, voelt hij zich slecht, dan wordt het beeld smaller en heb je de indruk dat hij ook letterlijk in een eenrichtingsstraat zit. Dat had ik zelf nog nooit gezien en het is me echt bijgebleven.

Wat is je lievelingskledingstuk?

Een baskettruitje van de Chicago Bulls dat ik vorig jaar kocht tijdens een roadtrip door Amerika met vrienden. Het ziet er een beet­je vintage uit en is van Scottie Pippen. Hij was voor Michael Jordan wat Robin was voor Batman. Ik draag het vaak wanneer ik zelf ga basketten en dan roept het altijd leuke herinneringen op.

Op welke plek kom je helemaal tot rust?

Aan de Blaarmeersen. Ik probeer om minstens een keer per week te gaan lopen en meestal lukt dat ook. Op het moment zelf ben ik vooral aan het afzien, maar nadien kom ik echt even tot rust. De combinatie van sporten en geen smartphone bij de hand hebben, werkt voor mij heel goed.

Naar welke vakantiebestemming keer je steeds terug?

Vorig jaar heb ik een roadtrip in de Verenigde Staten gemaakt met vrienden en ik wil zeker nog eens terug. We hebben toen namelijk alleen Chicago, Indiana, Toronto en Detroit gedaan, maar er is nog zoveel meer te zien!

Tekst en foto door Camille Van Puymbroeck

