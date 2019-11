BIZAR. Zwangere vrouw beschaamd nadat ze orgasme krijgt bij gynaecoloog

Een bezoekje aan de gynaecoloog is voor een vrouw anders gelopen dan gepland: tijdens een inwendig gynaecologisch onderzoek of ‘vaginaal toucher’ ervoer ze een orgasme. Van #Metoo lijkt weinig sprake te zijn; de gynaecologe in kwestie deed niets meer dan haar job en de onderzochte vrouw was vooral beschaamd. Door haar zwangerschap is haar vagina extra gevoelig.

De vermoedelijk Amerikaanse vrouw deelde haar verhaal in de ‘TIFU’-gespreksgroep van sociale mediasite Reddit. ‘TIFU’ staat hierbij voor ‘Today I fucked up’. In een lang bericht doet ze het relaas van de gênante ervaring. “Ik ging naar mijn gynaecoloog voor een normale check-up”, vertelt ze. “Mijn gynaecologe deed glijmiddel op haar vingers en begon met het onderzoek. Ik wist dat het zou gebeuren. Ik probeerde het te onderdrukken. Maar terwijl ze met haar vingers in mijn vagina duwde, kreeg ik duidelijk een orgasme. Kreunend, met trillende benen en alles.”

Extra gevoelig

Een vaginaal toucher is een normale procedure waarbij de gynaecoloog de vagina betast om de baarmoeder en eierstokken te onderzoeken. De vrouw verklaart dat ze tijdens haar zwangerschap enorm gevoelig is geworden in haar intieme regio en drie tot vier keer kan klaarkomen door gewone penetratieve seks. Ze vermeldt geen grensoverschrijdend gedrag door haar gynaecologe, het orgasme was puur het gevolg van het onderzoek. Volgens sommige deelnemers aan de Redditgroep, komen dit soort gênante situaties – “en veel erger” – wel vaker voor. Anderen vroegen het na en zeiden dat het een uitzonderlijk fenomeen was.

Geaardheid herzien

In de post beschrijft ze haar gynaecologe als “simpelweg adembenemend (lang, slank, mooie glimlach, lange benen, het hele pakket)”. “Ik identificeer me in het algemeen als heteroseksueel, maar deze vrouw zou me dat kunnen doen herzien”, vertelt ze over haar. “Dit feit maakt de hele ervaring een pak meer verschrikkelijk.” Haar gynaecologe ging gelukkig goed met de situatie om: “ze verzekerde me dat het zo vaak voorkomt dat een vrouw zo gevoelig is daar beneden en dat het wel vaker gebeurt.” De vrouw twijfelt daar echter aan en zegt dat er zeker een oncomfortabele spanning in de kamer hing.

“Ik ben bijna gestorven van beschaamdheid op die tafel. Ik overwoog een eervolle zelfmoord via het speculum (eendenbek, nvdr.).” Hoewel de vrouw haar gynaecoloog niet meer durft aan te kijken, is ze niet van plan van gynaecolooog te veranderen. “Met nog één maand zwangerschap, heb ik geen andere keuze dan haar te blijven zien. En te weten dat zij weet hoe mijn orgasmegezicht eruit ziet.”