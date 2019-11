BIZAR. Dit brood bevat maar liefst 336 krekels

Ben jij een liefhebber van extra knapperig brood? Dan word je wellicht erg blij van deze uitvinding. De Britse bakkerij Roberts Bakery heeft namelijk een brood bedacht dat, naast de gebruikelijke ingrediënten, ook 336 krekels bevat. Het resultaat? Een gezonde én krokante boterham.

Krijg jij het standaard op je heupen als je kraakverse brood niet kraakt? Of wil je wel kunnen genieten van een heerlijke boterham met choco, maar wil je toch een beetje gezond blijven? Een brood op basis van insecten zou zomaar eens de oplossing kunnen zijn.

Proteïnen

Het is de Britse bakkerij Roberts Bakery die in samenwerking met Eat Grub het recept voor het baksel bedacht. Aan de gebruikelijke tarwebloem en zadenmengeling worden 336 tot bloem vermalen krekels toegevoegd. Daardoor bevat het brood meer proteïnen en is het ook een goede bron van antioxidanten. Het eten van insecten is in bepaalde culturen al van oudsher gebruikelijk, maar wordt nu ook populair in onze contreien. Insecten vormen namelijk net zoals vlees een bron van proteïnen, maar de impact van de kweek op het milieu is veel kleiner dan die van conventionele veeteelt. Voorlopig werden er van Roberts’ Crunchy Cricket Loaf slechts 100 exemplaren gebakken, maar als het concept aanslaat, wordt de productie ongetwijfeld snel uitgebreid.