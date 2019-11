Zuid-Afrikaanse rechtbank verwerpt beroep van gewezen president Zuma

De Zuid-Afrikaanse rechtbank van Pietermaritzburg heeft het beroep afgewezen van voormalig president Jacob Zuma, die probeert te ontsnappen aan een corruptieproces in een oude wapendealzaak. In een zeer korte uitspraak kondigde de rechtbank aan dat “het verzoek van de heer Zuma om in beroep te gaan is afgewezen”. De rechtbank heeft ook het beroep van de Franse defensie- en elektronicagroep Thales verworpen, die in dezelfde zaak wordt aangeklaagd.

Jacob Zuma was Zuid-Afrikaans president van 2009 tot 2018. Volgens de aanklachten zou hij via zijn voormalig financieel adviseur Shabir Shaik smeergeld aangenomen hebben van Thales. Het ging daarbij om een wapendeal van omgerekend meer dan drie miljard euro in 1999, toen hij vicepresident was. Zuma ontkent de beschuldigingen.

Door de corruptiezaak werd Zuma in februari 2018 tot aftreden gedwongen. De gewezen president heeft nog geprobeerd om een rechtszaak af te wenden, maar daar ging de rechtbank dus niet in mee. Zijn advocaten beschuldigen de aanklagers van “politieke inmenging”.

Zuma heeft nog de mogelijkheid om in beroep te gaan bij het Hooggerechtshof en het Grondwettelijk Hof.

Bron: Belga