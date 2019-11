Zeker één slachtoffer omgekomen bij steekpartij op London Bridge

Zeker één slachtoffer van de steekpartij in het centrum van de Britse hoofdstad is vandaag overleden. The Guardian heeft het, op basis van bronnen binnen de Britse gezondheidszorg NHS, over één dode, BBC heeft het op basis van regeringsbronnen over twee doden. Bij de steekpartij werd ook de verdachte omgebracht. Dat is wel al bevestigd door de politie. Die liet ook al weten dat het om een terreurdaad gaat.

De Britse politie kreeg een oproep over de steekpartij iets voor 14 uur deze namiddag. Het Britse nieuwsagentschap PA schrijft dat de dader verschillende slachtoffers maakte voor hij kon overmeesterd en ontwapend worden door burgers. De Londense politie bevestigt dat ze nadien vuurde op de man, die ter plaatse overleed.

Bron: Belga