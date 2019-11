Woning in Ekeren beschoten

In het Antwerpse district Ekeren is donderdagavond een woning beschoten. Volgens de lokale politie is de federale gerechtelijke politie (FGP) van Antwerpen een onderzoek gestart. Het parket kon vrijdagochtend nog niet meteen commentaar kwijt over de zaak. Aan de woning zijn verschillende kogelinslagen te zien in een raam en een rolluik, mogelijk van zwaar kaliber. Er zouden ook kogelhulzen zijn gevonden. Volgens Gazet Van Antwerpen wordt het huis bewoond door een 74-jarige vrouw en heeft de dader zich dan ook mogelijk van doelwit vergist, als de feiten opnieuw zouden zijn gelinkt aan geweld binnen het Antwerpse drugsmilieu. Daarover bestaat momenteel nog geen duidelijkheid.

bron: Belga