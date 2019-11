Wapenarsenaal gevonden bij Italianen die nazipartij willen oprichten

De Italiaanse politie heeft plannen aan het licht gebracht om een nieuwe nazipartij op te richten. Bij verschillende huiszoekingen in het hele land werd ook een wapenarsenaal in beslag genomen. Dat melden verschillende internationale media. Het onderzoek liep al twee jaar en onthulde een “grote en gevarieerde reeks verdachten, die in verschillende plaatsen wonen, maar die verenigd zijn in hetzelfde ideologische fanatisme en de wil om een openlijk nazistische, xenofobe en antisemitische beweging op te richten”, aldus de verklaring van de politie. Om hoeveel mensen het gaat, of hoeveel mensen werden opgepakt, is niet bekendgemaakt. In Italië is het een misdaad om het fascisme te verdedigen, of pogingen te ondernemen om fascistische partijen opnieuw tot leven te brengen.

De nieuwe partij kreeg de naam de Italiaanse Nationaal-Socialistische Arbeiderspartij. De politie verspreidde foto’s van nazi-parafernalia, waaronder swastika’s en foto’s van Adolf Hitler. Die werden in beslag genomen bij huiszoekingen in 19 eigendommen. Ze vonden ook een groot aantal wapens, zoals pistolen, jachtgeweren en kruisbogen.

Er waren ook banden met extremistische groepen in Portugal, Groot-Brittannië en Frankrijk.

In juli al vond de Italiaanse politie een wapenarsenaal dat zou toebehoren aan extreemrechts. Eerder deze maand werden, ook in Italië, twee mensen opgepakt die banden zouden hebben met een andere groep van nazi-sympathisanten die plannen had om een aanslag te plegen op een moskee.

bron: Belga