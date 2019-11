“Veel te vroeg” om te spreken van hervatting gesprekken met VS

De taliban hebben gezegd dat het veel te vroeg is om te beweren dat de vredesgesprekken met de Verenigde Staten worden hernomen. De Amerikaanse president Donald Trump had die hervatting donderdagavond aangekondigd tijdens een verrassingsbezoek aan Afghanistan. “In dit stadium is het veel te vroeg om te spreken over een hervatting van de gesprekken”, zei talibanwoordvoerder Zabihullah Mujahid.

Trump zei in Afghanistan aan de meegereisde journalisten dat hij de vredesgesprekken met de jihadistische taliban wil laten heropstarten. “De taliban willen een deal sluiten en we hebben hen ontmoet. We hebben hen gezegd dat er een staakt-het-vuren moest komen, maar zij wilden geen staakt-het-vuren. Nu willen ze wel een staakt-het-vuren. En ik denk dat het op die manier kan werken”, zo verklaarde hij.

Amerika brak de onderhandelingen met de taliban in september af, naar aanleiding van een door de taliban opgeëiste aanslag in de omgeving van het NAVO-hoofdkwartier in Kaboel.

Bron: Belga