Vannacht plaatselijk glad door rijmplekken

Vannamiddag wordt het volgens het KMI wisselend bewolkt met vooral in het westen kans op een plaatselijk buitje. In het uiterste zuiden van het land kan er nog tijdelijk lichte regen of motregen vallen. Maxima van 4 tot 9 graden. ’s Nachts meestal droog met brede opklaringen en kans op nevel of mist. Het wordt plaatselijk glad door rijmplekken. Minima van -5 tot +2 graden en weinig wind. Zaterdag krijgen we, na een koude ochtend met hier en daar nevel of aanvriezende mistbanken, droog en vrij zonnig weer. In de late namiddag drijven er vanaf de Franse grens hoge wolkenvelden binnen. Ondanks de zon wordt het niet warmer dan 3 tot 8 graden. De wind waait zwak en wordt dan matig in de zuidoostelijke helft van het land.

In de nacht van zaterdag op zondag neemt de bewolking verder toe. In het zuidoosten van het land kans op lichte winterse neerslag in de Gaume-streek. Minima tussen -4 graden in de Hoge Venen en +3 graden aan zee. De wind wakkert overal aan naar matig.

Zondag is het bewolkt met kans op lichte regen of motregen in het centrum van het land, smeltende sneeuw ten zuiden van Samber en Maas en sneeuw op de Ardense hoogten. In de loop van de namiddag wordt het droger. Enkel in het westen van het land komen er opklaringen, maar kan er een buitje vallen op de kust. Maxima tussen 0 graden op de Ardense hoogten en 6 graden aan zee, bij een matige noordoostenwind.

bron: Belga