Steekpartij Den Haag – Slachtoffers van steekpartij in Den Haag zijn kinderen

De drie slachtoffers van de steekpartij in de Grote Marktstraat in de Nederlandse stad Den Haag zijn allemaal kinderen. Hun identiteit is niet bekendgemaakt. De politie staat in contact met de familie van de minderjarigen. Intussen zijn de agenten nog altijd op zoek naar de dader. Het zou gaan om een man van tussen de 45 en 50. Eerder was bekendgemaakt dat bij een incident nabij een filiaal van Hudson’s Bay, in het centrum van de stad, drie gewonden waren gevallen. Het was op het moment van de steekpartij in de Haagse binnenstad erg druk, onder meer vanwege de koopavond rond Black Friday.

De gemeente Den Haag reageert geschokt op de gebeurtenis. “Ik ben geschrokken van het nieuws dat er vanavond een steekpartij heeft plaatsgevonden waarbij kinderen het slachtoffer zijn geworden. Op een avond dat veel mensen inkopen doen in één van onze drukste winkelstraten, gebeurt zoiets verschrikkelijks”, verklaarde plaatsvervangend burgemeester Boudewijn Revis. Hij wenst de slachtoffers veel sterkte toe.

Bron: Belga