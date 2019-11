Rode Neuzen Dag helpt minstens 423.335 jongeren “sterker” worden

De vierde editie van Rode Neuzen Dag, de actie voor het goede doel van VTM, QMusic en Belfius, zal 423.335 jongeren “sterker” helpen maken. Dat bleek vrijdagavond tijdens de slotshow. Doel van deze editie was om zoveel mogelijk jongeren op school te helpen om mentaal, fysiek en sociaal weerbaarder te worden. Er werd in totaal een recordbedrag van 4.315.197 euro opgehaald. In totaal meldden een 900-tal scholen zich aan als ‘Rode Neuzen School’. Ze organiseerden samen 1.623 acties om geld in te zamelen voor een zelfgekozen project, wat 937.156 euro opbracht.

Maar om alle schoolprojecten echt te realiseren, was het dubbele nodig. Via acties, giften en verkoop van goodies door actievoerders werd dat bedrag uiteindelijk ruimschoots overschreden. De teller stond aan het einde van de slotshow dus op een recordbedrag 4.315.197 euro.

Het bedrag wordt gebruikt voor de scholenprojecten, maar ook voor andere projecten om de weerbaarheid van jongeren te versterken, zoals de Overkop-huizen voor jongeren met psychische problemen. De vorige editie van de Rode Neuzendag, die in het teken stond van de mentale gezondheid van jongeren op school, bracht 4.269.073 euro in het laatje.

bron: Belga