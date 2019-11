Proximus geeft ruim miljoen klanten gratis krantenabonnement

Proximus geeft meer dan een miljoen klanten vanaf 1 december een digitaal abonnement op Het Laatste Nieuws of Le Soir als onderdeel van hun abonnement. Het telecombedrijf is daarvoor een partnerschap aangegaan met uitgevers DPG Media en Rossel. Het krantenabonnement wordt toegevoegd aan alle packs met internet voor residentiële klanten, met uitzondering van het Epic-gamma. De klanten krijgen toegang tot alle artikels voor abonnees op de website of in de apps van Het Laatste Nieuws of Le Soir en ook tot de digitale krant.

Proximus zegt dat de nieuwe dienst voor de klant zonder extra kost is. Een abonnement op HLN Digitaal kost normaal 14,95 euro per maand. Toch moeten Proximus-klanten binnenkort wat meer betalen, want de operator kondigde begin november al een prijsverhoging voor verschillende packs aan vanaf 1 januari.

Proximus heeft met de mediagroepen een wederzijdse exclusiviteit afgesproken gedurende zes maanden. In die periode zal HLN Digitaal dus niet mogen opduiken bij concurrent Telenet, terwijl Proximus geen andere kranten mag toevoegen. Dat laatste is na de exclusiviteitsperiode niet uitgesloten. “We staan open voor gesprekken”, zegt woordvoerder Fabrice Gansbeke.

bron: Belga