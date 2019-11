Oudste persoon in VS sterft op 114-jarige leeftijd

De oudste persoon in de VS is op 114-jarige leeftijd overleden. De dood van Alelia Murphy in New York werd woensdag gemeld door een vereniging van gezondheidswerkers. Volgens zender CNN is de vrouw zaterdag al gestorven. De vrouw, die vroeger als naaister werkte, werd in 1905 geboren in de Amerikaanse staat North Carolina. Zo maakte ze onder meer de Eerste Wereldoorlog en de ondergang van de Titanic mee. Als Afro-Amerikaanse werd ze geconfronteerd met de rassenstrijd in de zuidelijke staten. Tijdens haar leven heeft ze twintig Amerikaanse presidenten aan de macht zien komen. Volgens CNN verhuisde ze in 1926 naar Harlem in New York. Ze had twee kinderen en was sinds 1953 weduwe.

De oudste vrouw ter wereld is volgens het Guinness Book of Records de 116-jarige Japanse Kane Tanaka. De oudste persoon ooit was de Franse Jeanne Louise Calment. Zij stierf in 1997 op 122-jarige leeftijd.

Bron: Belga