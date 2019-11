Nog twee geweldincidenten in Antwerpen, eventueel verband wordt onderzocht

Na de granaataanslag in Deurne en het beschieten van een woning in Ekeren donderdagavond zijn er nog twee gewelddadige incidenten geweest in Antwerpen. Volgens VRT bood een man zich ’s nachts met een schotwonde aan op een politiekantoor in de Stuivenbergwijk. ATV meldt dan weer een mogelijke granaataanslag in Merksem. Het parket wil voorlopig alleen kwijt dat beide feiten onderzocht worden, net als een eventueel verband ertussen. De man met de schotwonde zou hebben beweerd zonder aanleiding te zijn beschoten. Hij ligt voor verzorging in het ziekenhuis. De mogelijke granaataanslag in Merksem werd opgemerkt door een bewoonster die schade opmerkte aan de buitenkant van haar woning aan Leiebos. De politie vond in de buurt de lepel van een granaat.

bron: Belga