Negentiende editie van Winterpret meteen geopend onder grote belangstelling

De negentiende editie van Winterpret, beter bekend als de Brusselse kerstmarkt, is vrijdag van start gegaan onder een grote belangstelling. Het was meteen koppen lopen tijdens het openingsspektakel, dat begint op de Grote Markt en zich uitstrekt tot aan het reuzenrad op de Vismarkt. Het waren de Lampadophores die met hun elegant op ballet geïnspireerd spektakel Winterpret officieel mochten openen. In de schaduw van de grote kerstboom op de Grote Markt startte het spektakel om zich via de achterkant van de Beurs naar het Muntplein te begeven. Daar staat dit jaar geen schaatsbaan, maar wel The Dome en zijn 360 graden-beleving.

Daarna ging het naar het vernieuwde De Brouckèreplein, waar er dit jaar dus wel geschaatst kan worden. Op het Sint-Katelijneplein kunnen bezoekers een lichtspektakel bewonderen dat geprojecteerd wordt op de gelijknamige Sint-Katelijnekerk. Vervolgens is er de Vismarkt, om tussen de vele houten hutjes naar het reuzenrad te stappen. Een jenever of winterse tartiflette is daar nooit ver weg.

Winterpret trekt sinds enkele jaren naar de buitenwijken van Brussel met de karavaan van Winter Pop. Dit jaar valt er dus ook op het Peter Benoîtplein in Neder-Over-Heembeek (6, 7 en 8 december), het Willemsplein in Laken (13, 14 en 15 december) en de Kapellemarkt in de Marollen (20, 21 en 22 december) heel wat kerstsfeer op te snuiven.

bron: Belga