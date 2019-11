N-VA strijdt voor meer zitjes in Brusselse vzw-staat

De N-VA krijgt na een klacht bij de instelling die over het pluralisme in onze instellingen waakt een zitje bij een belangrijke Brusselse event-vzw. Dat schrijft De Tijd. De partij heeft nog klachten lopen over vzw’s.

De N-VA krijgt een zitje als waarnemer zonder stemrecht in de raad van bestuur van de Brusselse event-vzw Brussels Major Events (BME), die afgelopen zomer nog de Tour-start regisseerde. Dat heeft Brussels burgemeester Philippe Close (PS) beslist nadat de N-VA gelijk kreeg in een klacht bij de Cultuurpact-commissie. Die is de waakhond naar het Cultuurpact, dat oplegt dat alle politieke partijen evenredig vertegenwoordigd zijn in onze culturele instellingen.

De klacht gaat terug tot 2016. Toen diende voormalig Brussels gemeenteraadslid Johan Van den Driessche (N-VA) een klacht in tegen de samenstelling van de raad van bestuur van Brussels Major Events. Zijn klacht is na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 hernomen door zijn opvolger Mathias Vanden Borre.

“We vragen al jaren duidelijkheid over de geldstromen in de vele vzw’s van de stad Brussel”, stelt Mathias Vanden Borre. “Helaas worden we, zeker bij de grote instellingen, angstvallig buitengehouden. Ik ben daarom verheugd dat ik gelijk krijg van de Cultuurpactcommissie. BME is een chouchou van Philippe Close waar veel belastinggeld naar vloeit. Het is dus normaal dat er ook vanuit de oppositie controle op wordt uitgeoefend.”

Vanden Borre laat weten dat sinds de zomer gelijkaardige klachten lopen tegen de vzw’s Brussels Expo (event en entertainment), Prosport Brussel (uitbating Koning Boudewijnstadion) en de Brusselse Zwem- en Badinrichtingen (exploitatie zwembaden). De klachten zijn nog in behandeling.

