Maltese premier Muscat is bereid om ontslag te nemen

De Maltese premier Joseph Muscat zou bereid zijn om binnenkort ontslag te nemen in de nasleep van het schandaal rond de vermoorde journalist Daphne Caruana Galizia. Dat schrijven Times of Malta en Malta Today. Volgens de Maltese media heeft Muscat de vertrouwensstemming van zijn kabinet verloren. Muscat heeft vandaag een bezoek gebracht aan president George Vella en zou hem al op de hoogte hebben gebracht. Muscat zou het land willen toespreken in een televisietoespraak wanneer zakenman Yorgen Fenech beschuldigd wordt van moord op de journaliste, schrijft de Times of Malta.

Het is onduidelijk wanneer Muscat zou aftreden. Volgens Malta Today zou hij wel premier blijven tot er een nieuwe leider binnen zijn partij, de Malta Labour Party, wordt verkozen. Muscat is 45 jaar oud en is sinds 2013 premier van Malta. Maandagavond heeft Muscats voormalige stafchef, Keith Schembri, al ontslag genomen.

Het ontslag van de premier zou een gevolg zijn van het schandaal rond de moord op de journalist Daphne Caruana Galizia. Zij werd op 16 oktober 2017 bij haar huis in Bidnija in haar auto opgeblazen. De 53-jarige journaliste deed onder meer onderzoek naar corruptie bij de regering en zakenlui op Malta en naar hun betrokkenheid bij een schandaal dat door Panama Papers werd blootgelegd.

Bron: Belga