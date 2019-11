London Bridge – Twee doden en drie gewonden (politie)

Twee slachtoffers van de steekpartij vrijdagnamiddag aan de London Bridge zijn overleden, en drie anderen zijn gewond geraakt. Dat meldde Cressida Dick, commissaris van de Londense Metropolitan Police, vrijdagavond in een verklaring. Eerder raakte bekend dat ook de verdachte door de politie werd doodgeschoten. De politie liet al weten dat het om een terreurdaad gaat. Maar Dick kan niet zeggen of de verdachte bekend was bij de politie. “Dit is een dynamisch onderzoek dat snel vooruitgaat, we houden jullie op de hoogte”, zei de commissaris. “We werken aan volle kracht om te begrijpen wat er precies gebeurd is en of iemand anders betrokken was.”

De Britse politie kreeg een oproep over de steekpartij net voor 14 uur vrijdagnamiddag. Binnen de vijf minuten hadden de agenten die ter plaatse kwamen de aanvaller overmeersterd, aldus Dick.

De aanval wordt als een terreurdaad behandeld, maar de politie houdt een open geest over het motief, zei Neil Basu, hoofd van de Britse antiterreurpolitie, eerder al.

Hoe erg de gewonden eraan toe zijn, kan Dick niet zeggen. Ze kan evenmin iets zeggen over wie de dodelijke slachtoffers zijn.

In afwachting van het verdere verloop van het onderzoek blijft de London Bridge afgesloten.

De mannelijke, neergeschoten verdachte droeg een namaak-bommengordel.

bron: Belga