Jupiler Pro League – Mirallas bezorgt Antwerp de zege tegen KV Mechelen

Antwerp heeft vrijdag de zeventiende speeldag in de Jupiler Pro League op gang getrapt met een zuinige overwinning tegen KV Mechelen. Uitgerekend Kevin Mirallas, die vorige week nog voor ophef zorgde, scoorde de enige treffer op de Bosuil. Antwerp rukt op naar de tweede plek in de stand, Malinwa blijft zesde. De derby in het Bosuilstadion werd door het drukke verkeer in Antwerpen met een kwartier vertraging afgetrapt om 20.45 uur. Na een huldiging voor Geoffry Hairemans, die de Great Old inwisselde voor KV Mechelen, en een minuut stilte voor Ben Vanleene, de tragisch overleden Antwerp-supporter, trapte de thuisploeg de zeventiende speeldag op gang.

Na een aarzelende start nam Antwerp het initiatief. De Great Old dreigde vooral op stilstaande fases. Op het kwartier liet Hoedt de beste mogelijkheid noteren, maar de verdediger tikte het leer onbegrijpelijk naast. Halverwege de eerste helft moest Thoelen een prima parade uit zijn handschoenen toveren om de kopbal van Mbokani te keren. Niet veel later schermde de Mechelse doelman de korte hoek goed af bij een schot van Rodrigues. Pas in het slot van een matige eerste helft kon Malinwa een keer dreigen. De Camargo kon vrij koppen, maar slaagde er niet in de bal laag te houden. Het laatste woord was echter voor Thoelen. Na handspel van Peyre mocht Mbokani een strafschop nemen. De topschutter besloot te zwak en de Mechelse goalie dook in de goede hoek: 0-0 aan de rust.

De tweede helft bracht niet veel beterschap. Onder impuls van de Mechelse invaller Togui sloeg na een uur de vlam min of meer in de pan. De Ivoriaanse aanvaller trapte na een knappe dribbel in het zijnet. Net wanneer Antwerp de grip op de match wat leek te verliezen, achtte Kevin Mirallas zijn moment gekomen. De gewezen Rode Duivel stond na een akkefietje met coach Bölöni opnieuw in de basis en bedankte voor het vertrouwen. Mirallas (75.) maakte knap ruimte voor het schot en trapte zijn tweede van het seizoen overhoeks binnen: 1-0. De ingevallen Lamkel Zé mocht tien minuten later alleen op Thoelen af, maar de Mechelse doelman won het pleit. In een fel slotoffensief kwam Schoofs nog dicht bij de gelijkmaker. Doelman Bolat stond pal.

Antwerp scoort in vier moeilijke duels 10 op 12 en rukt op naar de tweede plek met 31 punten, vijf minder dan leider Club Brugge. KV Mechelen slikt een tweede nederlaag op rij en kan zaterdag voor het eerst dit seizoen uit de top zes tuimelen.

Zaterdag trekt vooral de Limburgse derby tussen KRC Genk en STVV (20.30 uur) de aandacht. Ook Club Brugge-Moeskroen (18.00 uur) belooft een boeiende match te worden. Waasland-Beveren gaat in Charleroi (20.00 uur) op zoek naar broodnodige punten. Zulte Waregem ontvangt tot slot Eupen (20.00 uur). Zondag zakt RSC Anderlecht af naar Oostende (14.30 uur), krijgt Standard de rode lantaarn Cercle op bezoek (18.00 uur) en sluiten KV Kortrijk en AA Gent (20.00 uur) de zeventiende speeldag af.

bron: Belga