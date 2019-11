Gemeente Willebroek dient klacht in tegen man die Hitlergroet bracht in Fort van Breendonk

De gemeente Willebroek gaat een klacht indienen tegen de man die een Hitlergroet bracht in het Fort van Breendonk. De klacht komt er na een unaniem goedgekeurde motie van de gemeenteraad. “Door het gepleegde strafbare feit is ook de naam van de gemeente zelf in negatieve zin in beeld gekomen, ondanks de inspanningen van het voltallige gemeentebestuur om elke vorm van extremisme aan te pakken”, vindt burgemeester Eddy Bevers (N-VA). Foto’s van de Vlaamse afdeling van de extreemrechtse groep Right Wing Resistance lieten onlangs zien hoe een van hen bij een bezoek aan het voormalig concentratiekamp in Breendonk de Hitlergroet bracht. De politie van de zone Mechelen-Willebroek startte een onderzoek naar de feiten. Nu sluit de gemeente Willebroek zich dus aan bij de zaak door zelf ook een klacht met burgerlijke partijstelling in te dienen tegen de dader.

“Het Fort houdt de herinnering levendig aan deze zwarte bladzijde in de Belgische geschiedenis”, stelt de gemeente vrijdag. “Dat het Fort nu het slachtoffer werd van de verwerpelijke feiten die zich deze zomer afspeelden in ‘het Casino’, waar de nazi’s tijdens WOII onder andere ‘recht spraken’, is een bijzonder betreurenswaardige zaak. De gemeenteraad stelt duidelijk en onomwonden dat er op het grondgebied van onze gemeente geen plaats is voor dergelijke ranzige uitingen van misprijzen voor het leed dat tijdens de periode van de bezetting door de nazi’s in onze gemeente werd veroorzaakt, en meer in het bijzonder voor de slachtoffers die in het Fort verbleven en stierven.”

De gemeenteraad vraagt meteen ook aan Vlaams parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) om de Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering opnieuw samen te stellen en haar opdracht uit te breiden naar elke vorm van extreme radicalisering.

bron: Belga