Federale formatie – “Wil met N-VA praten over sociaal-economische thema’s”

De nieuwe MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez is naar eigen zeggen bereid om met N-VA te werken als die partij vooruit wil in de sociaal-economische thema’s. Als N-VA daarentegen een communautaire hervorming wil, “zal dat niet met de MR zijn”. Dat zei hij vrijdagavond bij zijn voorstelling als nieuwe partijleider. Over zijn voorkeuren voor de federale coalitie wou Bouchez enkel kwijt dat zijn partij niet te scheiden is van Open Vld. Een van de eerste taken van de voorzitter is een nieuwe vervanging in de regering in lopende zaken. MR-boegbeeld in de federale regering Didier Reynders verdwijnt namelijk uit de Belgische politiek en gaat aan de slag als nieuwe Europese commissaris. De beslissing over een nieuwe naam zou in de loop van de komende uren worden genomen.

bron: Belga