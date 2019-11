Bosbranden staan centraal bij Australisch schoolstaking voor klimaat

Op de wereldwijde klimaatstaking zijn in verschillende Australische steden honderden scholieren op straat gekomen. Daarbij ging veel aandacht naar de bosbranden, die nog altijd woeden in sommige delen van het land. In Woolloomooloo, een voorstad van Sydney, kwamen meer dan 500 betogers samen aan het hoofdkwartier van de regerende Liberal Party, om meer actie te eisen tegen de klimaatverandering. De 18-jarige Shiann Broderick, die haar huis in het noorden van New South Wales in rook zag opgaan, beschuldigde premier Scott Morrison ervan “de wetenschap te ontkennen”. “Ik wil klimaatactie. Dit is een crisis, handel ernaar”, aldus de tiener. “Deze vreselijke, catastrofale bosbrand is net ons gebied doorkruist, wij hebben alles verloren, en ze ontkennen gewoon dat klimaatverandering er iets mee te maken heeft”, voegde ze eraan toe.

In Adelaide zaten 200 manifestanten op de trappen van het deelstaatparlement, om “wanhopige actie voor een stervende planeet” te eisen. In Melbourne kwamen zo’n 700 studenten samen voor hun deelstaatparlement. “We organiseren dit protest vandaag uit solidariteit om te tonen hoeveel we geven om de mensen die getroffen werden door de bosbranden die verwoesting aanrichten in ons land”, zei de 16-jarige Chrissy Downes aan ABC.

Bron: Belga