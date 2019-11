Betrapt op roken in een Brussels café? In 9 op de 10 gevallen zonder gevolg

Het parket van Brussel seponeert 91 procent van de dossiers over cafés die een boete hebben gekregen omdat er binnen werd gerookt maar die boete niet hebben betaald. Dat blijkt uit cijfers die VRT NWS kon inkijken. Kamerlid Stefaan Van Hecke (Groen) vroeg begin september cijfers op over het vervolgingsbeleid, maar verkreeg die niet bij minister van Justitie Koen Geens (CD&V). VRT NWS kon de cijfers dus wel inzien. Het parket van Brussel seponeert zo 91 procent van de zaken. In Vlaanderen is dat 52 procent en in Wallonië 51 procent.

De inspecteurs van de federale overheidsdienst Financiën voeren controles uit op het rookverbod. VRT NWS kon in de nacht van donderdag op vrijdag mee op controle in Brussel. De nieuwsdienst hoorde vaak dat in Brussel een gevoel van straffeloosheid heerst.

Bij inbreuken geven de inspecteurs boetes van 208 euro aan de roker én aan de uitbater. Worden die boetes niet betaald, gaat het dossier naar het parket. Tussen 2016 en 2018 kwamen er 1.231 dossiers binnen bij het parket van Brussel. Het parket kan daarmee verder gaan, waardoor de rechter tot 6.000 euro aan boetes kan opleggen of kan beslissen de zaak te sluiten. Het parket kan ook beslissen om niets meer te doen en het dossier te seponeren, zoals dus gebeurde met 1.120 dossiers.

Het Brusselse parket wilde op de cijfers niet reageren aan VRT NWS.

bron: Belga